США уже победили Иран, но при этом они хотят победы с "большим отрывом", заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что не уверен в необходимости возобновления ударов по исламской республике.

"Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется", — ответил Трамп на вопрос журналистов о прекращении огня.

Другие заявления президента США на церемонии подписания указа:

— Трамп согласится на предоставление Ирану обогащенного урана для медицинских и энергетических целей;

— США запомнят, что Европа не пришла им на помощь в войне против исламской республики;

— Европейские страны — члены НАТО "устроили бардак" на Украине;

— Трамп снова раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и отметил, что он работает отвратительно;

— США могут рассмотреть вариант сокращения численности войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании;

— Трамп объяснил нежелание носить бронежилет после покушения тем, что он его толстит.