Как изменится жизнь россиян с 1 мая

В мае в России вступает в силу ряд нововведений, которые затронут множество наших соотечественников. Так, изменён порядок назначения единого ежемесячного пособия для многодетных. Теперь его сохранят, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум, но не более, чем на 10%.

Кроме того, с 1 мая расширяется система обязательной маркировки "Честный знак". Специальную отметку получат электроника, лампы, розетки, а также сладости и хлебобулочные изделия.

Есть послабления в налоговой сфере - некоторые долги граждан перед государством спишут как безнадёжные. Речь идёт о задолженностях от пятисот рублей до десяти тысяч, по которым ФНС обратилась в суд до 1 ноября прошлого года.

А ещё упрощается въезд россиян в Саудовскую Аравию. На безвизовый режим могут рассчитывать туристы. Паломникам, а также тем, кто едет в королевство работать или учиться,- по-прежнему нужно будет получать разрешение.