Россия отмечает День весны и труда

Концерты, митинги, автопробеги и конкурсы. В России отмечают день весны и труда. Во всех регионах проходит множество мероприятий. Во Владивостоке главные герои Первомая - дети. Их родные прекрасно помнят, как отмечали праздник в советские времена. Поэтому радуются возрождению традиций: красные пилотки, горны, концерт, трибуна, отличное настроение.

В Уссурийске по случаю праздника на улицу вышли лучшие творческие коллективы. А на Камчатке Первомай встретили той самой - майской демонстрацией. С дружными колоннами, флагами и транспарантами. По улицам города прошли трудовые коллективы, представители политических партий . Рядом со взрослыми - их дети и внуки. После шествия состоялся праздничный концерт, на котором нашлись занятия и для самых маленьких.

В Москве - масштабная акция солидарности московских профсоюзов - с жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской и Брянской областей. Активисты дали старт автоколонне с гуманитарным грузом. Вся помощь - адресная. Именно то, что людям сейчас остро необходимо - от лекарств до бронежилетов.