В зоне спецоперации российская армия стремительно развивает наступление на Харьковском направлении. К востоку от Волчанска десантники и мотострелки заняли крупный опорный пункт неонацистов. Сообщают, что в ходе штурма уничтожены десятки боевиков из элитного подразделения.

Продвижение - также у города Доброполье. Добропольское направление в ДНР - сейчас одно из самых горячих в зоне СВО. Наши разведгруппы и штурмовые подразделения заходят в тыл противника, чтобы обеспечить плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Войска беспилотных систем поддерживают работу пехоты с воздуха. Уничтожают логистические маршруты врага и наносят точечные удары по опорным пунктам.

В полёт отправился наш новейший разведывательный беспилотник КВО. Аббревиатура расшифровывается как "Князь вещий Олег". При относительно небольшой стоимости этот дрон обладает уникальными характеристиками - видит далеко и очень четко и одновременно практически недосягаем для РЭБ противника.

Снайперы группировки "Восток" обеспечили продвижение наших штурмовых групп в Запорожской области. А Харьковской области расчёты самоходных артустановок "Гиацинт-К" группировки "Запад" поддержали боевую работу наших штурмовиков - уничтожили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ.