Верхушка киевского режима погрязла в коррупционном скандале

На Украине очередной виток коррупционного скандала, в котором замешана практически вся верхушка киевского режима. В серии записей, так называемых плёнок Миндича, помимо уже известных имен фигурируют и новые высокопоставленные лица. По мнению экспертов, история с развитием Миндичгейта, это свидетельство нарастающего давления на главаря режима Зеленского и его ближайшее окружение.

Очередную порцию разговоров коррумпированных слуг киевского режима на публику выносят уже депутаты Верховной рады. В расшифровках ещё больше имен и ещё больше подробностей о связях дружков Зеленского с украинской компанией по производству беспилотников Fire Point.

Два человека – Миндич, которого в Киеве называют кошельком главаря режима и бывший глава минобороны Умеров, обсуждают некие семь миллиардов долларов, которые хотели вложить в этот завод. Почти полтора миллиарда долларов - прибыль, которую надеялись положить себе в карманы. При этом Миндич жалуется на недоплаты за поставки бронежилетов и требует решить этот вопрос срочно.

На одной из плёнок, говорят народные избранники, можно услышать голоса практически всех из верхушки власти. Всё это тянет на импичмент – заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Именно о компании Fire Point Зеленский рассказывает на презентациях европейским партнёрам, продвигая оборонзаказы. Тимур Миндич, даже сбежав в Израиль, продолжает крутить западными деньгами. Что говорить о временах, когда он жил на Украине. Он мог смело отдавать приказы самому министру обороны. Даже самолично отбирал кандидатов на должности премьера, министров энергетики и даже украинского посла в США.

Диалог политики ведут исключительно на русском языке, хоть и используют откровенно бандитский лексикон и прозвища. Например, "Рыжим" украинские взяточники называют самого Дональда Трампа.

Записи разговоров всплыли сразу после того, как Евросоюз одобрил Зеленскому 90-миллиардный кредит на ближайшие два года. Но Украине придется провести несколько антикоррупционных реформ. И, вероятно, активность вокруг главаря режима и его окружения носит конкретную миссию – приструнить отбившегося от европейских кормящих рук украинца.