Охрана скрутила мужчину, напавшего на губернатора Паслера

Серьёзный инцидент произошёл во время общения губернатора Свердловской области Дениса Паслера с жителями Екатеринбурга. Во время фотографирования с горожанами на главу региона напал мужчина в спортивном костюме.

Кадры происшествия, снятые очевидцами, появились в Сети утром 1 мая. Инцидент произошёл около "Екатеринбург Арены", нападавшего скрутила охрана, схватив его примерно в метре от губернатора.

Как сообщили в пресс-службе Паслера, мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Во время инцидента никто не пострадал.