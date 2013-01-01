Путин присвоил звания Героев труда пяти россиянам

В День весны и труда Владимир Путин присвоил звание Герой Труда пяти россиянам. Президент подписал соответствующий указ.

Высокого звания удостоены актриса Марина Неёлова, токарь Анатолий Свиридов, доктор медицинских наук Шлема Спектор, гендиректор АО "Мострострой-11" Николай Руссу и учёный Леонид Бобе, сообщает РИА Новости.

Герой Труда - высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, государственная награда России, учреждённая в 2013 году. Звание присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.