Армия России освободила Покаляное в Харьковской области

Бойцы группировки войск "Север" освободили Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Также военное ведомство сообщило, что с 25 апреля по 1 мая нанесены точечные удары по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, местам сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Все цели поражены.

За минувшие сутки силы ПВО России и Черноморский флот уничтожили 53 управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS, 2 628 беспилотников и 14 безэкипажных катеров ВСУ.