Мошенники придумали новую уловку для пенсионеров

Мошенники стали обманывать пенсионеров под предлогом повышения пенсии. Об этом сообщает МВД России.

Аферисты сначала звонят пенсионеру и представляется работником отдела кадров последнего места работы. Будущей жертве сообщают о повышении пенсии и просят продиктовать код из смс якобы для записи в пенсионный фонд.

Через какое-то время гражданину звонит лжесотрудник ФСБ и сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка. Потом в дело вступает аферист, представляющийся работником Центробанка.

Обработка пенсионера заканчивается обычно тем, что его вынуждают снять все сбережения и передать курьеру для их спасения. Всё это нужно сделать как можно быстрее. В итоге человек остаётся без денег.