Первомайское шествие в Стамбуле закончилось дракой с полицией

В Стамбуле первомайское шествие закончилось столкновениями с полицией. Митингующие пытались пробиться на знаменитую площадь города Таксим, где уже много лет запрещено проводить массовые акции. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, задержаны более 350 человек.

В Южной Корее в этом году праздник поменял название - с Дня рабочих на День труда, а ещё впервые в истории республики стал официальным выходным. В центре Сеула профсоюзы провели митинг с требованием соблюдать права работников, не имеющих постоянной занятости. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.

В Боснии и Герцеговине центром первомайских шествий стал город Зеница - четвёртый по величине в стране. Люди вышли на улицы в знак протеста в связи с закрытием сталелитейного завода, который являлся градообразующим предприятием.