На передовой СВО идёт наступление по всему фронту. Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Сверхзвуковой истребитель Су-34 ударил по пункту управления БПЛА противника в зоне ответственности группировки "Запад". Отработали точно по заданным координатам, уничтожение цели подтвердила разведка.

Воздушный бой ведут расчёты войск беспилотных систем. На Ореховском направлении сразу три БПЛА неприятеля ликвидированы в лобовой атаке. На Добропольском направлении под удар наших дронов попали два вражеских танка. За сутки - на этом участке фронта ВСУ потеряли около десяти единиц бронетехники.

В Запорожской области опорник боевиков накрыли огнем "Солнцепёка". Термобарические снаряды легли точно в цель, не оставив боевикам шансов.