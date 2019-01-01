Владимир Зеленский предал своего деда - участника Великой Отечественной войны. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

"Он давно предал всех. Зеленский предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует", - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам сохранить русский язык. Это помогло ему выиграть президентские выборы.

Но, придя к власти, Зеленский начал глумиться над русским языком. Захарова привела такие факты: "Теперь за русский язык отлавливают учеников в школах, чтобы они не разговаривали на нём на переменах. И учителей наказывают, и врачей наказывают".

Владимир Зеленский занимал пост президента Украины с мая 2019 года. В мае 2024 года срок его полномочий истёк и сейчас юридически не является главой государства.