США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился сделать это за 6-12 месяцев, сообщает Reuters.

"Военный министр распорядился вывести из Германии приблизительно 5 тыс. военнослужащих. Это решение принято по итогам тщательной оценки расстановки [американских] сил в Европе, с учетом требований театра [военных действий] и обстановки на местах. Мы ожидаем, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев", — говорится в заявлении помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла.

8 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет вывести войска США из стран-членов НАТО. Так он планирует наказать союзников, которые не поддержали его операцию против Ирана.

Также американский лидер неоднократно критиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца. Трамп призывал его заниматься восстановлением своей "разрушенной страны".