Лидер демократов в Сенате США назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал бредом слова американского лидера Дональда Трампа о завершении войны с Ираном. Он заявил, что за операцию против Ирана приходится расплачиваться американцам.

"Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются её соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены", — написал он в своих соцсетях.

Вчера Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном законченной. После этого Трамп заявил, что у него есть выбор: "разнести к чертям" исламскую республику или "попытаться заключить сделку".

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.