Лавров и Аракчи обсудили ближневосточное урегулирование

Перспективы полного прекращения боевых действий и стабилизация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке стали главными темами телефонного разговора Сергея Лаврова и его иранского коллеги Аббаса Аракчи.

Беседа министров иностранных дел двух стран состоялась в развитие встречи Владимира Путина с главой МИДа исламской республики 27 апреля. Лавров и Аракчи обсудили, в том числе урегулирование вокруг иранской ядерной программы и вопросы обеспечения свободы судоходства. Особое внимание уделили пропуску российских судов и грузов через Ормузский пролив.

В разговоре была подтверждена готовность России содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения долгосрочного мира в регионе.