США сократят число своих военных в Германии

Пентагон намерен вывести часть американских военнослужащих из Германии. По данным агентства Reuters, глава ведомства Пит Хегсет распорядился отозвать пять тысяч человек. На передислокацию уйдёт от шести месяцев до года. Всего в ФРГ на американских базах размещено порядка 40-ка тысяч военных, это самый крупный контингент Штатов в Европе.

Ранее с угрозами сокращения подразделений выступил Дональд Трамп на фоне критики немецкого канцлера. Глава Белого дома обвинил Фридриха Мерца в некомпетентности из-за разногласий в операции против Ирана. Вашингтон грозился также выйти из НАТО, поскольку союзники по альянсу отказались помогать ему в конфликте на Ближнем Востоке.