В Искитиме всю ночь тушили пожар в торговом центре

В Искитиме спасатели всю ночь ликвидировали крупный пожар в торговом центре. Первые расчёты прибыли на место через четыре минуты после вызова. К этому моменту вся крыша здания была в огне. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров.

На борьбу с открытым пламенем ушло несколько часов. На месте работали почти 90 спасателей, 30 единиц техники и пожарный поезд. С воздуха действия подразделений координировали беспилотники МЧС.

Сейчас специалисты разбирают завалы и проливают сгоревшие конструкции. Информации о пострадавших не поступало.