Сегодня исполнилось 12 лет со дня трагедии, которую называли новой Хатынью. 2 мая 2014 года в Одессе неонацисты зверски расправились с противниками украинского госпереворота. Людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. По официальным данным, в огне погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Точно известно ­ всё, что произошло в тот день не было случайностью. Незадолго до трагедии в город свезли боевиков самообороны Майдана с чёткой задачей разгромить пророссийский лагерь в Одессе - единственный за пределами восставшего Донбасса. Дом профсоюзов, в котором укрылись участники мирного протеста, закидали горючей смесью.

До сих пор виновники той трагедии остаются безнаказанными. Расследование киевского режима и последовавший за ним суд завершились полным оправданием преступников.