Ночью 2 мая над Россией уничтожены 215 украинских БПЛА

Минувшей ночью над территорией России сбито 215 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории Азовского и Чёрного морей. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика, Пскова, Череповца, Ярославля, "Внуково", "Пулково".