Российские десантники и мотострелки прорвали ещё один участок вражеской линии обороны в Сумской области. Штурмы идут в селе Мирополье, его освобождение поможет взять под контроль восточную трассу на Сумы.

Уже сутки продолжается едва ли не самый массированный налёт российской авиации и беспилотников на передний край и тылы ВСУ. По разным оценкам, по противнику выпущено более 900 фугасов, ракет и ударных дронов. От Тернополя до Одессы, Херсона и Днепропетровщины горят заводы, работающие на бандеровцев, их базы техники, горючего, ремонтные цеха и автозаправки.

Но, что важнее всего для российских штурмовиков - уничтожены укрепрайоны в поселке Охримовка. Это значит, освобождение населённого пункта может произойти уже в ближайшие часы. По крайней мере, многочисленные пункты управления БПЛА противника, которые мешали наступлению, сегодня лежат в руинах.

В Сумской области прорвана оборона ВСУ в Мирополье. Больше половины села - уже в руках группировки "Север". Полностью зачищена деревня Проходы. Это то самое место, откуда бандеровцы неоднократно пытались забросить в российское приграничье своих диверсантов.

Военные говорят, что хорошие новости в ближайшие дня два-три придут из под села Вербовое, это на Днепропетровщине. Там попал в окружение крупный отряд. Вымотанные ураганным батарейным огнём националисты, уже плохо соображают, что происходит и небо практически не контролируют.

Ещё один участок, который всё больше тревожит киевский генштаб - пойма Днепра. Натовские советники не исключают, что российские войска смогут собрать на этом направлении мощный резерв бронетехники и пойти на наступление уже летом.