Война в Иране обернулась для Трампа позором

Война с Ираном официально закончена. По крайней мере, это утверждает Белый дом в письме Конгрессу. Согласно заявлению Дональда Трампа, столкновений между США и Ираном не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены в связи с истечением 60-дневного срока, отведенного законом о военных полномочиях.

Американская пресса считает это юридической уловкой. По данным издания Wall Street Journal, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США и передал Вашингтону новое предложение по завершению конфликта. Якобы Тегеран готов не поэтапно, а сразу обсуждать несколько ключевых вопросов - открытие Ормузского пролива, прекращение ударов, снятие блокады иранских пОртов и свою ядерную программу. Контакты могут возобновиться в Пакистане на следующей неделе.

По официальным данным Пентагона война в Иране обошлась американским налогоплательщикам в 25 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракч заявил, что на самом деле сумма в четыре раза больше -100 миллиардов.

CNN сообщает: большинство американских баз на Ближнем Востоке разрушены иранскими ударами. Повреждены, как минимум, 16 объектов в восьми странах. Телеканал называет повреждения беспрецедентными. Одни из главных целей Ирана - самолёты стоимостью по полмиллиарда долларов и пункты радиолокационного контроля.

Financial Times утверждает: США настолько истощили свои запасы вооружений в ходе иранской авантюры, что Пентагон уже перераспределяет ресурсы из других регионов, чтобы компенсировать дефицит. Вашингтон уже предупредил европейцев, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о серьёзных задержках в поставках ряда систем, в том числе HIMARS и NASAMS.