Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что 9 мая намерен прибыть в Москву, почтить память советских солдат, которые погибли во время освобождения его страны от фашизма.

Об этом политик заявил во время выступления перед своими сторонниками. По словам Фицо, он не собирается отказываться от поездки в российскую столицу из-за политических ограничений Брюсселя. И, как и в предыдущие годы, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к павшим воинам, несмотря на все препоны и осуждение со стороны руководства ЕС.

"Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного Солдата красные гвоздики? Мы якобы должны стыдиться того, что поедем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии", - сказал политик.