Посмотрите наверх: в мае можно увидеть два полнолуния - цветочное и голубое

Сразу два редких астрономических явления можно наблюдать в мае на ночном небе: цветочное полнолуние было сегодня, а голубое будет в конце месяца. Луна будет казаться огромной и находиться низко над линией горизонта. Явление это редкое, следующее ожидается только в 2028 году.

У Вселенной есть чувство юмора. Иначе как объяснить, что она решила поддержать климатические качели на нашей планете? Если землян бодрят цветы в марте, снег в апреле и жара в мае, то почему бы не дополнить картину двумя полнолуниями за один месяц. Да ещё какими! В ночь на 2 мая - Луна цветочная, а на 31 мая - голубая. Причем обе – полные и прямо-таки гигантские. Да ещё и висят по несколько дней низко-низко над Землёй.

Что касается оригинальных названий, то цветочной такую Луну традиционно называют североамериканские индейцы. У них в этот период как раз всё начинает цвести и колоситься. А голубой – астрономы, причём, не за цвет, а за исключительную редкость явления.

У особо мнительных граждан полнолуния вызывают состояние повышенной тревожности. Учёные успокаивают - никакой паники! В космосе действуют чёткие законы. Одновременно цветочная и голубая - это чистой воды математика. Между фазами - ровно 29 с половиной суток. А в мае - 31 день. И на самой Луне - всё без изменений. Холодно, скучно и пустынно. То ли дело у нас - когда можно оторваться от майских шашлыков, махнуть валерьянки и посмотреть на небо. Там – спокойно и очень красиво.