Собянин рассказал о проекте "Социальная помощь в больницах"

Проект "Социальная помощь в больницах" реализуется в Москве уже пять лет. В столичных клиниках специалисты помогают пациентам в решении немедицинских вопросов: оформляют документы, ищут родственников, находятся рядом при выписке, проводят психологические консультации.

С 2022 года получить социальную помощь можно во всех взрослых и детских столичных клиниках. Для этого не нужно писать никаких заявлений, достаточно просто обратиться к одному из специалистов.

"В столичных клиниках социальные координаторы и психологи помогают пациентам в решении немедицинских вопросов. Они ищут родственников, сопровождают при выписке и, при необходимости, помогают оформить дальнейший уход на дому. Информируют о возможности обучения близких в школе родственного ухода и Симуляционном центре, консультируют по вариантам соцпомощи, оказывают психологическую поддержку", - сообщил Сергей Собянин.

Врачи говорят: социальные координаторы делают важнейшую работу, они окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению. Да и с медиков снимают дополнительную нагрузку.

"Надо было созвониться с родственниками, надо было позвонить в МЧС, если там питомец один остался. Надо было сделать то, это, пятое, десятое, чем отрывало время, от непосредственно оказания медицинской помощи. Поэтому теперь, врачи занимаются своим делом, сёстры своим делом, а социальные работники своим делом, чем достаточно сильно нам помогают", - пояснил заведующий отделением неотложной помощи, врио руководителя флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского Роман Кузнецов.

При этом если человек экстренно доставлен в больницу, но не нуждается в госпитализации, при необходимости социальную поддержку окажут и ему. Специалист изучит жизненные обстоятельства и предложит варианты помощи.

Самые частые запросы - связь с родственниками, психологическая поддержка и восстановление документов. Социальные координаторы помогают пациентам не только решить проблему, но и вернуться в нормальную жизнь после выписки.