Пенсионер принял приглашение в домовой чат и отдал мошенникам 71 миллион рублей

В Москве пенсионер отдал мошенникам 71 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Мужчину в одном из мессенджеров пригласили в лжегруппу соседей по дому. 76-летний москвич принял приглашение, в группе ему сообщили о замене домофона и получении новых ключей. Для этого надо было продиктовать код из смс.

Затем путём психологических манипуляций пенсионера убедили снять все деньги со счетов и продать две машины, что он и сделал. Под контролем аферистов, которые запугали его уголовным делом, москвич передал деньги курьерам.