В Республике Алтай откроется ещё одна игорная зона

Игорная зона будет создана в Республике Алтай. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Благодаря новой игорной зоне появится около тысячи новых рабочих мест, кластер сможет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей.

Сейчас в России работают четыре игорные зоны: "Красная Поляна" на Кубани, "Приморье" в Приморском крае, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Янтарная" в Калининградской области.

Также глава государства подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Теперь таможенники смогут пресекать работу дронов в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.

Ещё подписан закон о ратификации Соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве и закон, запрещающий созданные ИИ изображения людей в агитации. Этим документом устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением нейросетей.