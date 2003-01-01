Появились подробности трагической гибели звезды КВН из команды "Утомленные солнцем"

Скончалась одна из самых ярких участниц команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко. Напарнице Александра Реввы и Михаила Галустяна было 53 года.

Елена погибла под колесами автомобиля в Адлере. По предварительным данным, кавээнщица перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель Toyota не успел затормозить и сбил Рыбалко. Трагедия произошла на Ивановской улице 1 мая.

Смерть звезды КВН подтвердил ее муж. Дату и место проведения похорон он не назвал, попросив, дать семье время справиться с горем.

Жители Адлера несут к месту гибели Елены цветы и игрушки. Горожане шокированы произошедшим.

Елена Рыбалко была звездой "Утомленных солнцем" наряду с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003-м команда завоевала чемпионство КВН. После ухода из клуба юмористка выступала со стендапами.