Умер избивший до комы модель Анжелику Тартанову Дмитрий Кузьмин: девушка лишилась полголовы

В ноябре прошлого года россиян потрясла история — модель Анжелику Тартанову до комы избил сожитель бизнесмен Дмитрий Кузьмин. Девушка лишилась половины черепа, но простила обидчика.

2 мая стало известно, что Дмитрий внезапно скончался. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце на фоне переживаний из-за скандальной истории. Как рассказал адвокат бизнесмена Темур Фидаров, после избиения Анжелики Дмитрий сильно нервничал, из-за стресса у него обострились старые проблемы.

Кузнецов перенес две операции на сердце, но старания медиков были напрасны. Сердце Дмитрия перезапустить не удалось.

Напомним, модель Анжелика Тартанова в конце ноября прошлого года попала в больницу без сознания. Девушку избили до полусмерти. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Сейчас самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Анжелика помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. Более того, модель простила обидчика и не будет с ним судиться.

Анжелика сосредоточилась на лечении. Она все еще находится в реабилитационном центре. Ей провели сложную операцию на черепе. Тартановой поставили титановые пластины, так как после трепанации у нее отсутствовала половина черепа.