В России появятся аптеки на колёсах

Аптеки на колёсах появятся в России. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он стартует 1 сентября и продлится три года.

Регионы в рамках проекта смогут закупать автомобили и запускать собственные маршруты. Это особо важно для жителей небольших сёл и деревень, где нет аптек и для покупки медикаментов приходится ехать десятки километров.

В эксперименте не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, в аптеках на колесах можно будет продавать не все лекарства. Среди исключений: психотропные и сильнодействующие препараты, средства с высоким содержанием спирта и медикаменты, которые требуют особых условий хранения.