В Сибири задержали поджигателя леса на популярном туристическом маршруте

В Красноярском крае задержан подозреваемый в поджоге леса в районе села Бархатово на популярном туристическом маршруте "Есауловская петля". По предварительным данным, 54-летний мужчина накануне днём использовал две сигнальных ракеты, что привело к возгоранию сухой травы и лесного массива.

Момент начала пожара зафиксировали очевидцы. Они сами пытались потушить пламя, но безуспешно. Ликвидировать открытое горение удалось только к сегодняшнему утру, когда уже выгорело 17 гектаров леса.

Сейчас пожар локализован, но сотрудники МЧС продолжают проливать тлеющие участки. Точный размер ущерба ещё предстоит оценить.