В Москве почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

Сегодня годовщина трагедии в одесском Доме профсоюзов. 12 лет назад националисты расправились с теми, кто был против государственного переворота на Украине. Акции памяти жертв чудовищного преступления прошли по всей России.

В Москве, Луганске, Санкт-Петербурге, Донецке люди несли портреты погибших одесситов. В самой Одессе нашлись смельчаки, которые пришли к Дому профсоюзов, чтобы возложить цветы. Полицейские и сотрудники СБУ проверяли у них документы и телефоны.

12 лет назад одесситы выступили против незаконной смены власти в стране и дискриминации по языковому признаку. Каратели избили мирных протестующих, а потом загнали активистов и случайных прохожих в Дом профсоюзов и сожгли заживо. Тех, кому удалось выбраться из огня, добивали. По официальным данным, погибли 48 человек.

Организаторы и исполнители расправы в Одессе до сих пор не наказаны, хотя их имена хорошо известны. Расследование превратилось в фарс и свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв.