Уничтожил миномётный расчёт врага: подвиг рядового Таммана

Подразделение младшего сержанта Владимира Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел противника. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Рискуя жизнью, Владимир вынес их на себе из-под огня и оказал первую медицинскую помощь. Жизни бойцов были спасены.

Рядовой Сергей Тамман вёл разведку местности и корректировал огонь артиллерии. Под атаками вражеских ударных дронов он скрытно подобрался к позициям неприятеля и ликвидировал миномётный расчёт ВСУ. Поставленная задача была успешно выполнена.