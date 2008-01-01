Пенсионер погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

77-летний мужчина погиб в Волоколамском районе Подмосковья во время отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

По информации губернатора Подмосковья, силами ПВО и средствами РЭБ 2 мая было сбито шесть вражеских беспилотников - над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нейтрализации девяти беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.