Иран передал США мирный план в ответ на предложение о завершении войны

Иран передал США мирный план из 14 пунктов в ответ на предложение о завершении войны, сообщает Tasnim.

По данным агентства, основными требованиями Тегерана стали выплата репараций и гарантии, что военная агрессия не повторится, сообщает агентство Tasnim. Также Иран хочет прекращения блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нём.

Исламская республика настаивает на урегулировании главных вопросов за 30 дней. 1 мая Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном законченной.

Позже президент Соединенных Штатов заявил, что скоро рассмотрит план Ирана, но отметил, что он вряд ли будет приемлемым.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.