США работают над новым ядерным оружием, которое будет уничтожать бункеров, сообщил портал The War Zone.

Министерство энергетики Соединенных Штатов просит включить в свой бюджет на следующий год миллионы долларов на разработку этих бомб с ядерной боеголовкой, отмечает портал.

"NDS-A предоставит президенту [США Дональду Трампу] дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. Программа активно развивается", — цитирует The War Zone слова американского Министерства энергетики.

Однако пока неизвестно, на каком этапе разработки находится оружие.