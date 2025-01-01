Перечень профессий для альтернативной службы расширили в России, соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу. В список вошли 363 позиций.

"Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 г. N 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", — говорится в приказе.

Среди новых профессий в перечне появились — "травматолог-ортопед", "невролог", "офтальмолог", "водолаз", "газосварщик", "костюмер", "лесной пожарный", "настройщик пианино и роялей", "токарь", "такелажник", "электрик", "зоолог", "синоптик".

До расширения список включал 271 профессию.