После Ирана Трамп взялся за Европу: объявил ЕС торговую войну

США могут вновь нанести удары по Ирану. Такой возможности не исключил Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон хотел бы полностью ликвидировать ракетный потенциал исламской республики. По мнению Белого дома, у Тегерана осталось лишь 15% первоначальных мощностей.

Из-за отказа ряда союзников по НАТО помочь Штатам в Иране американские власти продолжают наказывать европейских партнёров. Кроме повышения пошлин и сокращения контингента в ФРГ, появились планы о пересмотре решения Байдена разместить в Германии американский батальон с дальнобойным оружием.

Трамп не шутил про сокращение американских войск в Европе. Объявлено официально - из Германии США выведут пять тысяч солдат. Немецкая пресса уже подаёт это как удар по безопасности страны. Однако, в военном смысле пять тысяч штыков – не так уж и много. Контингент США в Германии насчитывает 35 тысяч солдат. В целом в Европе насчитывается около 80 тысяч американских военных. Поступок Трампа – политический, это щелчок по носу канцлеру Мерцу, который не ввязался в войну с Ираном на стороне США.

Тем временем, отношения Вашингтона со всеми странами Евросоюза стремительно ухудшаются. Проблема комплексная – Трамп продолжает добивать экономику Старого Света в торговой войне. Он обещает поднять до 25% пошлины на европейские автомобили.

А Европа не хочет останавливать украинский конфликт, фанатично веря, что таким образом выигрывает время для развития своего ВПК. Украинская пресса пишет: посланники Трампа Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Киев, так как не видят прогресса в переговорах. По сути, режим Зеленского намерен повоевать ещё, полагая что европейских ресурсов хватит как минимум на год.