США могут вновь нанести удары по Ирану. Такой возможности не исключил Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон хотел бы полностью ликвидировать ракетный потенциал исламской республики. По мнению Белого дома, у Тегерана осталось лишь 15% первоначальных мощностей.

Из-за отказа ряда союзников по НАТО помочь Штатам в Иране американские власти продолжают наказывать европейских партнёров. Кроме повышения пошлин и сокращения контингента в ФРГ, появились планы о пересмотре решения Байдена разместить в Германии американский батальон с дальнобойным оружием.

Трамп не шутил про сокращение американских войск в Европе. Объявлено официально - из Германии США выведут пять тысяч солдат. Немецкая пресса уже подаёт это как удар по безопасности страны. Однако, в военном смысле пять тысяч штыков – не так уж и много. Контингент США в Германии насчитывает 35 тысяч солдат. В целом в Европе насчитывается около 80 тысяч американских военных. Поступок Трампа – политический, это щелчок по носу канцлеру Мерцу, который не ввязался в войну с Ираном на стороне США.

Тем временем, отношения Вашингтона со всеми странами Евросоюза стремительно ухудшаются. Проблема комплексная – Трамп продолжает добивать экономику Старого Света в торговой войне. Он обещает поднять до 25% пошлины на европейские автомобили.

А Европа не хочет останавливать украинский конфликт, фанатично веря, что таким образом выигрывает время для развития своего ВПК. Украинская пресса пишет: посланники Трампа Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Киев, так как не видят прогресса в переговорах. По сути, режим Зеленского намерен повоевать ещё, полагая что европейских ресурсов хватит как минимум на год.