Вулкан Майон на Филиппинах засыпал пеплом несколько районов

На Филиппинах проснулся один из самых активных вулканов - Майон. Потоки лавы сошли почти на четыре километра, исполин выбросил огромный столб дыма и камней.

За считанные минуты всё вокруг покрылось толстым слоем пепла. Передвигаться по дорогам приходится почти на ощупь. Издалека кажется, что тропические деревни как будто под снежным покровом.

По данным властей, мощное извержение затронуло более 50-ти населённых пунктов. Местным жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома, а при выходе на улицу надевать маску. В части населённых пунктов проводится эвакуация.