Российская армия берёт в окружение центр Константиновки. Штурмы идут сразу в четырёх микрорайонах. С востока и юга наши бойцы прорываются к главным улицам города под прикрытием авиации. Неонацисты вынуждены бросать укреплённые позиции и в соседнем Доброполье. До одного из последних ключевых узлов обороны противника в ДНР осталось менее десяти километров.

Чем ближе к Доброполью - одному из важнейших укрепрайонов Краматорской агломерации - тем ожесточённее сопротивление. Хотя правильнее сказать – отчаянней. Потому, что надежд удержать фронт на этом направлении у ВСУ нет. Беспилотники уже с трудом пересекают передний край – их почти сразу сбивают российские операторы.

Главная угроза ВСУ в Доброполье нависает со стороны городка Белицкое. Между ними всего 9 километров. И этот отрезок, как и оба населённых пункта, под полным контролем российской авиации.

Противник в Белицком зажат в клещи. Российские подразделения уверенно продвигаются к центру города со стороны южной и восточной окраин. Меньше суток назад в Сумской области было освобождено село Мирополье. А сегодня, штурмовики вышли уже за его окраины и начали зачищать леса.