Иран требует от США репарации за развязанную войну

Тегеран предложил Вашингтону мирный план действий. В нём 14 пунктов, включая выплату репараций и создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Исламская республика настаивает на том, чтобы все вопросы были улажены за 30 дней. В итоге должно быть не очередное перемирие, а полноценное окончание войны. В то самое время, когда Иран делает шаги к урегулированию, США продолжают угрожать, в том числе блокадой морских портов Ирана.

Судя по всему, США, вероятнее всего, отвергнут новое предложение Ирана. Так же как и предыдущее. При этом исламская республика готова к любому развитию событий.

Затяжной конфликт в Иране только усугубил раскол между странами Персидского залива, пишет издание Axios. Эмираты делают ставку на Авраамские соглашения и партнёрство с Израилем, который впервые с начала конфликта предоставил им системы противоракетной обороны.

Саудовская Аравия, напротив, все больше сближается с Турцией и Пакистаном. Два важнейших арабских союзника США слишком многое потеряли из-за этой войны. А, главное, разрушен миф о так называемой дубайской стабильности, которую продавали туристам и инвесторам. Выход Абу-Даби из ОПЕК лишь усиливает напряженность между странами Персидского залива.