Колонны "Бессмертного полка" прошли по улицам городов мира

Портреты героев, песни военных лет и георгиевские ленточки. В Вашингтоне прошло шествие "Бессмертного полка". В нём приняли участие наши соотечественники, а также граждане США, Белоруссии, Казахстана и других стран. Колонна стартовала от сквера напротив Белого дома и проследовала к мемориалу Второй мировой войны.

Митинги не проводились несколько лет, сначала из-за пандемии, потом из-за противодействия предыдущей американской администрации. Традицию возобновили только в прошлом году.

Аналогичные шествия состоялись и на других континентах. География - от южнокорейского Пусана до Амстердама и столицы республики Конго. Дань памяти бессмертному подвигу советских воинов-освободителей отдали в Израиле. Там прошел традиционный автомотопробег, уже 11-й по счету. Это крупнейшая подобная акция на Ближнем Востоке. Маршрут пересекает всю страну.

Историческую память бережно хранят в Венесуэле. Над Каракасом теперь развевается знамя Победы. Его копию водрузили над монументом в честь Красной Армии, разгромившей фашизм.