В Австрии задержан отравитель детского питания

В Австрии задержали подозреваемого по громкому делу о яде в детском питании, которое взбудоражило и напугало родителей по всей Европе. О ЧП стало известно в апреле, после чего продукцию отозвали из сотен магазинов в разных странах.

Предполагаемый преступник покупал в супермаркетах овощное пюре известного немецкого бренда, добавлял туда отраву для крыс и возвращал на полки. Точно известно о шести таких банках. Найдены и изъяты из продажи пять. Кроме Австрии, их обнаружили в Чехии и Словакии.

Злоумышленник написал производителю письмо с требованием заплатить ему два миллиона евро в криптовалюте. Его задержали по статье об угрозе общественной безопасности и попытке нанесения тяжкого вреда здоровью. Следователи устанавливают все обстоятельства резонансного дела.