Крым стал популярной площадкой для палеотуристов

Путешествие в прошлое, сразу на 150 миллионов лет назад. В России все больше желающих заняться палеотуризмом, то есть вооружиться картой местности, инструментами и искать окаменевшие останки животных из Юрского и Мелового периодов. Экспедиции проводят в Подмосковье, Дагестане, Карелии.

В Крыму палеотуризм только набирает популярность – альтернатива пляжному отдыху и настоящее путешествие во времени с опытными учёными. Они помогают идентифицировать находки.

Бокаловидные губки – словно отпечаток сетки-авоськи, изящные брюхоногие моллюски, застывшие в камне двустворчатые – спондилюсы, устрицы и грифеи. И конечно головоногие - белемниты и аммониты.

Крым позволяет совершить путешествие более чем на 300 миллионов лет назад - найти останки динозавров и морских животных. Когда-то на месте полуострова был древний океан Тетис. На его дне формировались отложения, которые в результате движения литосферных плит позже выдавило на поверхность – так появились крымские горы.

Экскурсии начались с создания палеопарка в одном из карьеров Ленинградской области. Сегодня экспедиции проводят в Подмосковье, Ульяновской области, республиках Дагестан, Карелия и теперь в Крыму. Палеотуризм доступен каждому, главное - подобрать подходящую обувь, одежду и взять инструмент, который есть у каждого дома, это молоток. И можно идти в горы.

Все находки остаются на руках у туристов. Так что любой желающий сможет собрать у себя дома собственную уникальную палеонтологическую коллекцию.