Пожар уничтожил 16 домов в селе под Томском

В Томской области мощный пожар едва не уничтожил целую улицу в селе Новоильинка Шегарского района. Там полностью сгорели 16 домов. К настоящему времени огонь удалось потушить. Устанавливаются причины возгорания.

По предварительной версии, всё началось с костра, разведенного на одном из участков. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние строения. Существовала опасность перехода огня на ближайший лесной массив.

В регионе сейчас установилась жаркая, сухая и ветреная погода. В ряде районов действует противопожарный режим. В ближайшее время его введут на территории всей области.