Собянин: Поддержка участников СВО - абсолютный приоритет Москвы

Москва - первый регион в стране, в котором создан Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Бойцам помогают вернуться к гражданской жизни после окончания службы. С ними работают юристы, карьерные специалисты, психологи. Программу адаптации расширяют каждый год.

"Это помощь юридическая и психологическая, содействие в развитии по трудоустройству, карьерному росту. Можем проконсультировать по вопросам реабилитации и протезированию", - говорит заведующая сектором дистанционной поддержки Единого центра поддержки Надежда Маслобойщикова.

Сергей Собянин в соцсетях напомнил, что столица стала первым регионом, где появился такой центр. Главный принцип здесь - уйти от стандартных услуг и подобрать индивидуальное решение под каждого. Поддержка участников СВО и членов их семей - абсолютный приоритет столицы, отметил мэр.

Бойцу не только помогают устроиться на работу. Здесь подсказывают, как найти себя и реализоваться. Вместе с консультантами составляют резюме, ищут вакансии под конкретного человека. А если не хватает навыков или нужно освежить старые знания - можно пройти обучение, в центре есть более трёхсот программ по самым востребованным профессиям, упор - на практику.

Психологи и психотерапевты работают с посетителями постоянно. А ещё здесь - баскетбол, йога, мастер-классы. Можно провести время с семьёй или встретиться с боевыми товарищами.

Путь возвращения к мирной жизни в Едином центре поддержки перестаёт быть лабиринтом, сотрудники находят индивидуальный подход к каждому бойцу и хаос вопросов превращается в понятный пошаговый план.