Кремль заявил о важном выступлении Путина в День Победы

Выступления Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы ждёт весь мир. Об этом заявили в Кремле.

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Вести" на канале "Россия-1" Павлу Зарубину.

Ещё представитель Кремля отметил, что 9 мая у Владимира Путина будет напряжённый день с двусторонними встречами.

Известно, что на День Победы в Москву приедут иностранные гости. Среди них будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На Красной площади пройдёт военный парад с участием авиации.