Нанесён удар по транспортным объектам на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО России сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 740 дронов ВСУ.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта и 141 139 беспилотников врага.