Дрон ВСУ атаковал Запорожскую АЭС

Украинский беспилотник врезался в лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Это представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, отметили на ЗАЭС.

Руководство станции уведомило находящихся на площадке инспекторов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой. Сообщается, что Запорожская АЭС функционирует в безопасном режиме.

С начала спецоперации Запорожская АЭС не раз была целью для ударов украинских дронов. Руководство станции предупреждало киевские власти и инспекторов МАГАТЭ о недопустимости обстрелов стратегического объекта повышенной опасности.