Москвичи получили рекордное число наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об успехах ребят сообщил Сергей Собянин.
Абсолютными победителями стали 35 московских школьников. Мэр назвал лучших из лучших.
Алексей и Дмитрий Янковские стали победителями по информатике, Дарья Мадорская проявила себя в искусстве, русском языке и экономике, Александр Копейкин победил в состязаниях по обществознанию и экономике.
Собянин поздравил школьников с блестящими результатами и сказал, что Москва ими гордится.