Москвичи получили рекордное число наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об успехах ребят сообщил Сергей Собянин.

Абсолютными победителями стали 35 московских школьников. Мэр назвал лучших из лучших.

Алексей и Дмитрий Янковские стали победителями по информатике, Дарья Мадорская проявила себя в искусстве, русском языке и экономике, Александр Копейкин победил в состязаниях по обществознанию и экономике.

Собянин поздравил школьников с блестящими результатами и сказал, что Москва ими гордится.