В Индии слона-убийцу пришлось успокаивать дротиками со снотворным

В индийском штате Керала разъярённый слон убил человека и ранил ещё одного. Трагедия произошла в индуистском храме, куда животное привезли для участия в церемонии благословения.

В разгар обряда гигант сорвался с цепей и набросился на автомобиль, в котором сидел его погонщик. Пронзив клыками обшивку, слон несколько раз перевернул легковую машину, словно детскую игрушку, некоторое время не давал никому подойти к погибшему, а потом начал разносить всё вокруг.

Успокоить животное удалось только через два часа с помощью дротиков с транквилизатором.